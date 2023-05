Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Bei Einbruch festgenommen

Sasbach (ots)

Ein filmreifes Ende nahm in den frühen Sonntagmorgenstunden ein Einbruch in eine Gaststätte in der Hauptstraße. Gegen 1:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er auf den Einbruch in der Gaststätte wahrnahm. Auch alarmierte Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkrich konnten wenig später die zwei Tatverdächtigen im Inneren Erblicken, was auch diesen nicht unverborgen blieb. Da weder eine Flucht durch Haupt- oder Hintereingang möglich war, sprangen beide rund 3 bis 4 Meter tief in den "Sasbach". Während einem Tatverdächtigen die Flucht dadurch gelang, verletzte sich sein Komplize derart schwer an den Beinen, dass er durch die hinzugezogene Feuerwehr aus dem Bachbett gerettet und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Auf einer Strecke von rund 600 Metern sicherten Polizeibeamte zwischenzeitlich weggeworfenes Tatwerkzeug und Bargeld im Bachlauf.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell