POL-OG: Gernsbach - Ermittlungen nach wechselseitigen Tätlichkeiten

Appenweier, Nesselried (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Gartenstraße, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagnachmittag war ein unbekannter Mann gegen 12:45 Uhr über ein Fenster in eine Wohnung geklettert und soll daraus unter anderem Schmuck entwendet haben. Durch eine Bewohnerin bei der Tat überrascht, ...

