Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorfahrt missachtet

Kehl (ots)

Ein Unfall hat am Sonntagmittag zu einem Sachschaden von insgesamt circa 20.000 Euro geführt. Eine 80-jährige Autofahrerin war gegen 14:00 Uhr mit ihrem Fiat auf der Kanzmattstraße in Richtung Iringheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Iringheimer Straße soll die 80-Jährige die Vorfahrt eines 46-jährigen Omnibusfahrers missachtet haben. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Fiat war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde dabei jedoch niemand. /ja

