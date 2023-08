Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Kind missachtet Vorfahrt

Ahaus-Wessum (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Martinstraße/Schüttenfeld;

Unfallzeit: 15.08.2023, 15.00 Uhr;

Mit leichten Verletzungen hat der Rettungsdienst am Dienstag ein Kind in ein Krankenhaus gebracht. Die Achtjährige hatte mit ihrem Rad die Straße Schüttenfeld in Richtung Martinistraße in Ahaus-Wessum befahren. Auf der Kreuzung kollidierte die Ahauserin mit dem von rechts kommenden Wagen eines 66-Jährigen. Der Oldenzaaler (NL) hatte gegen 15.00 Uhr die Martinistraße in Richtung Hamalandstraße befahren. An der Unfallstelle gilt die Vorfahrtregel "Rechts-vor-links". (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell