Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Mutmaßliche Taschendiebin scheitert an Seniorin

Coesfeld (ots)

An einer 84-jährigen Dülmenerin ist eine mutmaßliche 24-jährige Taschendiebin am Freitag (23.09.22) gescheitert. Gegen 14.15 Uhr war die Seniorin im Aldi an der Münsterstraße einkaufen, als sie ihre geöffnete Handtasche bemerkte. Der 84-Jährigen fiel eine ihr verdächtige Frau im Kassenbereich auf, machte auf diese aufmerksam und lief ein Stück hinterher.

Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts verfolgten die Beschuldigte weiter und stellten diese. Die verdächtige 24-Jährige begleitete die Mitarbeiter ins Geschäft zurück und händigte der 84-Jährigen ihr Portemonnaie aus. Den Inhalt erhielt die Dülmenerin vollständig zurück.

Laut einer weiteren Zeugenaussage ist davon auszugehen, dass die mutmaßliche Taschendiebin mit zwei weiteren männlichen Personen unterwegs gewesen ist. Die saßen zum Tatzeitpunkt in einem silbernen Mercedes Kombi C-Klasse mit Gelsenkirchener Kennzeichen.

Die tatverdächtigte 24-Jährige ist bereits wegen gleicher Sachen polizeilich bekannt. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen konnte sie gehen.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um weitere Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell