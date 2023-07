BPOLI-OG: Bundespolizei stellt unbefugte Gleisüberschreitung fest

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Mittag bei einer Kontrolle am Grenzübergang Kehl Europabrücke zwei Urkundenfälschungen festgestellt. Ein 24- und ein 31-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger wurden,nach der Einreise aus Frankreich, einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Der Jüngere wies sich in der Kontrolle mit einer rumänischen Identitätskarte aus, der Ältere zeigte ...

