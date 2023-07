Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann spuckt Beamten der Bundespolizei ins Gesicht

Kehl (ots)

Gestern Abend gegen 18:00 Uhr kam es, an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl, zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Ein 38-jähriger französischer Staatsangehöriger verweigerte in der Kontrolle die Herausgabe seiner Ausweisdokumente. Er verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv, bespuckte und beleidigte diese fortlaufend. Aufgrund fehlender Ausweisdokumente sollte der Mann auf die Dienststelle gebracht werden. Da er sich weigerte den Maßnahmen Folge zu leisten, wurde er durch die Beamten zu Boden gebracht und mit den Handfesseln geschlossen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun, unter anderem, eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

