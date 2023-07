Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Schallschutzmauer überklettert und in Gleisbereich gestürzt

Rastatt (ots)

Gestern, am frühen Morgen wurde eine verletzte Person im Gleisbereich am Bahnhof Rastatt aufgefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge, überkletterte der alkoholisierte italienische Staatsangehörige eine Schallschutzmauer, kam hierbei zu Fall und zog sich bei dem Sturz eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Durch Streifen der Landes- und Bundespolizei sowie durch den hinzugerufenen Notarzt wurde der Mann erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei ermittelt nun den Grund für das Verhalten des 45-Jährigen.

