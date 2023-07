Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschungen in Kehl

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Mittag bei einer Kontrolle am Grenzübergang Kehl Europabrücke zwei Urkundenfälschungen festgestellt. Ein 24- und ein 31-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger wurden,nach der Einreise aus Frankreich, einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Der Jüngere wies sich in der Kontrolle mit einer rumänischen Identitätskarte aus, der Ältere zeigte ein Foto einer bulgarischen Identitätskarte auf dem Smartphone vor. Bei genauer Inaugenscheinnahme der Dokumente wurden durch die Beamten Fälschungsmerkmale festgestellt. Die Männer gaben an das rumänische Falsifikat für 1200 Euro und die bulgarische Fälschung für 300 Euro gekauft zu haben. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Nachbarland zurückgeschoben. Die Beiden erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz

