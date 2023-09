Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L226, Lkr. Konstanz) Unfallflucht kurz vor der Einmündung zur Walter-Schellenberg-Straße - Polizei sucht Zeugen (07.09.2023)

Radolfzell, L226 (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Einmündung kurz von der L226/Steißlinger Straße zur Walter-Schellenberg-Straße zu einer Unfallflucht gekommen, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 48-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 15.30 Uhr auf der L226 von Steißlingen in Richtung Radolfzell unterwegs. Etwa 200 Meter vor Einmündung der Steißlinger Straße zur Walter-Schellenberg-Straße kam ihm ein weißer Laster auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Außenspiegel, wobei zudem die Seitenscheibe des Lastwagens des 48-Jährigen zu Bruch ging. Durch die Splitter der Scheibe erlitt der Mann Verletzungen im Gesicht, die ärztliche behandelt werden mussten. Der unbekannte weiße Laster setzte seine Fahrt indes unvermittelt fort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell