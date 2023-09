POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Neuhauser Straße - grauen Mercedes EQC beschädigt - Polizei sucht Zeugen (04.09.2023)

Radolfzell (ots) - Am Mittwochabend ist es auf dem Kreisverkehr Konstanzer Straße/Günter-Neurohr-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Ein 43-Jähriger fuhr mit einem Daihatsu von der Konstanzer Straße kommend in den Kreisverkehr in Richtung Güttinger Straße. An der ...

mehr