Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einfach vollgestopft

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sich seinen mitgeführten Rucksack bis zum Rand gefüllt hat am Montagmittag ein 38-Jähriger in Eisenberg. Der Langfinger befand sich in einem Lebensmittelmarkt in der Schützengasse und füllte seinen Rucksack mit Nahrung sowie Getränken. Dieses Treiben wurde jedoch von einem Mitarbeiter beobachtet, welcher den Mann auch auf sein Handeln ansprach. Der 38-Jährige indes reagierte mit einer Ausweichbewegung im Kassenbereich, sodass er den Markt ohne Bezahlvorgang verlassen konnte. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet, mit einem Teil der Beute, antreffen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell