Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Entwendetes Moped Simson konnte zurückgegeben werden

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 16.08.2023 gegen 20:15 Uhr stellte die Polizei in der Schmöllnschen Landstraße ein Moped Simson S 51 fest, dass nicht gesichert war und keine amtlichen Kennzeichen angebracht hatte. Die Halterin des Kraftrades wurde aufgesucht. Hierbei stellte sich heraus, dass Unbekannte das Fahrzeug am selben Tag zwischen 14 und 18 Uhr aus der Geraer Straße entwendeten. Sie war überaus erfreut, ihr Fahrzeug wiederzubekommen. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Diebe wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell