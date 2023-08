LPI-G: Lagerhalle verwüstet

Gera (ots) - Münchenbernsdorf. Diebe trieben am Mittwoch, den 16.08.2023, zwischen 04:00 Uhr und 14:00 Uhr ihr Unwesen. Sie entwendeten auf bisher unbekannte Art eine in der Thomas-Münzer-Straße gesichert abgestellte Simson S51. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Polizei (0365/ 829-0) ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden (Bezugsnummer: 0213885/2023). (TM) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

