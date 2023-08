LPI-G: Simson S51 gestohlen

Gera (ots) - Gera. Mehrere Streifenwagen kamen am 16.08.2023 gegen 22:30 Uhr in der Südstraße zum Einsatz. Dort bedrohte zuvor ein 23-Jähriger eine 48-jährige Frau. Als ein 24-Jähriger dazwischen ging und beruhigend auf den Täter einwirken wollte, verletzte dieser den Geschädigten (24) mit einem Messer leicht an der Hand. Eine medizinische Versorgung war nicht ...

