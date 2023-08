Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Mülltonnen/ Tankstelle verwüstet/ Streit unter Seniorinnen/ Einbruch/ Ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs/ Einbruch in Fahrradgeschäft/ Im Krankenhaus randaliert

Iserlohn (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Samstag gegen 1.45 Uhr zu einem Brand an der Hasenkampstraße aus. Dort brannten drei Mülltonnen. Die Behälter wurden vollständig zerstört. Das Feuer hat glücklicherweise nicht auf die umstehenden Büsche übergegriffen.

Ein 22-jähriger Mann hat am Samstag zum wiederholten Male ein Geschäft verwüstet: Gegen 10.50 Uhr kam in eine Tankstelle an der Karl-Arnold-Straße und begann, mit einer Hantelscheibe in der Hand das Inventar zu zerstören und bedrohte die anderen Anwesenden. Ein Mitarbeiter und ein Kunde flüchteten in einen anderen Raum und benachrichtigten die Polizei. Mit Messer und Flasche in den Händen bedrohte er die eintreffenden Polizeibeamten. Die konnten ihn überwältigen. Der 22-Jährige wurde von Rettungsdienst und Notarzt behandelt. Der Schaden in der Tankstelle wird vorsichtig auf 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund seines psychischen Zustandes zog die Polizei das Ordnungsamt hinzu. Nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde eine erneute Zwangseinweisung nach PsychKG veranlasst. Außerdem bekam er Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Auf dem Trödelmarkt am Hembergparkplatz haben sich am Sonntag zwei Seniorinnen gestritten. Eine 79-Jährige erlitt Verletzungen. Die 79-Jährige hatte auf dem Platz einen Stand aufgebaut, um Trödel anzubieten. Eine 74-Jährige kam von hinten über einen Trampelpfad, der nun jedoch mitten zwischen den Waren der 79-Jährigen endete, und schlängelte sich mit einer Bekannten zwischen dem Trödel durch. Als die Anbieterin protestierte, wurde sie von der Jüngeren weggeschubst und fiel rücklings auf den Boden. Anschließend half die 74-Jährige jedoch ihrer verletzten Kontrahentin, aufzustehen, überreichte ein Geschenk und ging davon. Eine Polizeistreife entdeckte die Frau und ihre Begleiterin an der Hemberstraße. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung geschrieben.

Unbekannte sind zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag in ein weitestgehend leerstehendes Wohnhaus an der Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Tür an der Rückseite auf und stahlen ein E-Bike und ein Mountainbike sowie elektrisches Werkzeug wie Bohrschrauber und Säge. Die Polizei sicherte Spuren.

Eine Polizeistreife entdeckte am Sonntagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, einen 49-jährigen Mann, der mit seinem Kraftrad über die Hagener Straße in Letmathe an der dortigen Polizeiwache vorbeifuhr. Weil der Mann erst vor wenigen Wochen eine Anzeige bekommen hatte u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit am Steuer sowie Verstößen gegen Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetze hielten die Polizeibeamten den Fahrer an. Wie sich herausstellte, verfügte der Mann auch in diesem Fall weder über Zulassung, noch Versicherungsschutz. Das amtliche Kennzeichen war gestohlen und deshalb zur Fahndung ausgeschrieben. Auch diesmal fand sich in den Informationssystemen kein Hinweis, dass der 49-Jährige über eine Fahrerlaubnis verfügt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten stellten das Motorrad samt den gestohlenen Kennzeichen sicher und schrieb erneute Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss, Verstößen gegen Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetze sowie Kennzeichenmissbrauchs.

In der Nacht zum Sonntag wurde am Gerlingser Weg das Schaufenster eines Fahrradgeschäftes eingeschlagen. Der oder die Diebe schnappten sich zwei Fahrräder und fuhren davon. Der Einbruch wurde der Polizei gegen 1 Uhr gemeldet. Ein Zeuge beschrieb der Polizei einen Tatverdächtigen. Im Rahmen der folgenden Nahbereichsfahndung entdeckte eine der eingesetzten Polizeistreifen ein entwendetes E-Bike mitsamt Preisschild in einem Garten an der Oestricher Straße. Kurz darauf lief ihnen ein 34-jähriger Mann in die Arme, auf den die Beschreibung passte. Die Polizeibeamten nahmen ihn vorläufig fest und in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde das zweite gestohlene Fahrrad in demselben Garten entdeckt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den oder die Täter bei dem Einbruch oder möglicherweise auf ihrem Weg vom Gerlingser Weg zur Oestricher Straße gesehen haben oder sonstige Hinweise geben könnten. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0.

Ein 60-jähriger Patient des Elisabeth-Hospitals hat in der vergangenen Nacht in seinem Zimmer randaliert und das Personal mit einer kaputten Glasflasche bedroht. Die Mitarbeiter holten die Polizei. Der Patient hatte sich selbst verletzt und wurde deshalb behandelt. Das Ordnungsamt veranlasste eine Einweisung nach PsychKG. Er wird, so bald er transportfähig ist, in eine entsprechende Klinik verlegt.

(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell