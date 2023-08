POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Altena (ots) - Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in die Halle einer Firma an der Rosmarter Allee (Märkischer Gewerbepark Rosmart) eingebrochen. Sie hebelten um 0.29 Uhr ein Fenster aus einem Rolltor und stiegen in die Halle ein. Dabei lösten sie jedoch einen Alarm aus und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02352/9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

