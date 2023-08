Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Polizisten verletzt

Sachbeschädigung an Berufsschule

Lüdenscheid (ots)

Zeugen meldeten Freitag, gegen 11.30 Uhr, eine verdächtige Person an der Peterstraße. Der 39-jährige Lüdenscheider hielt sich unerlaubterweise auf einem Privatgrundstück auf und machte einen verwirrten Eindruck. Den Polizisten gegenüber trat er sehr aggressiv auf. Sie fanden bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel, stellten diese sicher und erteilten einen Platzverweis. Darauf drohte er den Polizisten Schläge an und musste schließlich überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand und verletzte beide Polizisten leicht. Zudem spuckte er nach den Beamten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (dill)

Vandalen beschädigten heute, gegen 2.43 Uhr, mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe des Berufskollegs am Raithelplatz. Eine Anwohnerin hörte das Klirren und rief die Polizei. Tatverdächtige konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (dill)

