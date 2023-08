POL-MK: Versuchter Einbruch in Geschäftshaus

Kierspe (ots) - An der Schmiedestraße trieben Sonntag Einbrecher ihr Unwesen. Zwischen 13 und 18 Uhr drangen sie in ein Wohnhaus ein, durchwühlten die Wohnräume und entwendeten Schmuck. Auch am Bordinghauser Weg waren unbekannte Täter aktiv. Dort versuchten sie zwischen 9 und 21 Uhr erfolglos die Eingangstür zum Einfamilienhaus aufzubrechen Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise zu den Fällen nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill) ...

