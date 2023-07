Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchtem Raubüberfall - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am späten Samstagabend (15.07.2023) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, eine Tankstelle zu überfallen. Der Tatverdächtige betrat gegen 23.30 Uhr die Tankstelle an der Waiblinger Straße und lief zum Verkaufstresen. Dort soll er den 72-jährigen Tankstellenmitarbeiter unter Vorhalten eines Messers aufgefordert haben, Bargeld herauszugeben. Zwei Kunden im Alter von 37 und 49 Jahren, die den Vorfall beobachteten, überwältigten den 35-Jährigen, brachten ihn aus der Tankstelle und übergaben ihn alarmierten Polizeibeamten. Der 35 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde am Sonntag (16.07.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

