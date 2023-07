POL-S: 16-Jähriger mutmaßlich im Besitz von mehreren hundert Gramm Haschisch

Stuttgart-Weilimdorf/-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte haben am Freitag (14.07.2023) in der Schwieberdinger Straße und in der Nacht zum Sonntag (16.07.2023) in der Niersteiner Straße Pedelecs im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. In der Schwieberdinger Straße haben zwei unbekannte Männer gegen 20.15 Uhr das an einem Fahrradständer angeschlossene blaue Pedelec der Marke Bulls gestohlen. Ein Zeuge beobachtete den ...

