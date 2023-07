Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (17.07.2023) in der Stammheimer Straße ist ein 37 Jahre alter Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt worden. Der 37-Jährige war gegen 08.30 Uhr mit seiner Kawasaki in der Stammheimer Straße in Richtung Zahn-Nopper Straße unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge verlor er im weiteren Verlauf mutmaßlich die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen einen Zaun. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten und brachen ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell