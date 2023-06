POL-NOM: Alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs

Einbeck (ots) - (ho) 37574 Einbeck, Bundesstraße 3, Höhe Vogelbeck Am 15.06.2023 um 14:45 Uhr kam es auf der Bundestraße 3 in Höhe Vogelbeck zu einem Verkehrsunfall. Die beiden Beteiligten befuhren die B3 in Richtung Northeim. Eine 41-jährige Fahrzeugführerin wollte von der B3 nach links abbiegen. Den Abbiegevorgang erkannte ein 45-jähriger Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf den Pkw der Abbiegenden auf. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt ca. ...

