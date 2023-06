POL-NOM: Unbekannte Täter entwenden Feuerholz von einem Betriebsgelände

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Mittwoch, 14.06.2023, 20.45 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Am Mittwoch gegen 20.45 befuhr ein 59-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg mit seinem Pkw BMW die Lange Straße in Richtung Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg. An einer Engstelle kam ihm ein 70-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg mit einem Pkw Mazda entgegen. Beide beharrten auf ein Vorfahrtsrecht, ...

mehr