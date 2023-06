Polizei Bielefeld

POL-BI: Taxifahrer ausgeraubt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide-

Zwei Täter raubten am Mittwoch, den 14.06.2023, an der Seidensticker Straße einen Taxifahrer aus.

Zwei junge Männer stiegen am Hauptbahnhof in ein Taxi und setzten sich auf die Rücksitzbank. Sie gaben dem 64-jährigen Taxifahrer aus Bielefeld Baumheide als Fahrziel an. Als sich das Taxi gegen 01:40 Uhr an der Kreuzung Herforder Straße/ Am Wellbach befand, forderten sie den Fahrer unvermittelt auf, abzubiegen und in der Seidensticker Straße nahe eines Fußwegs anzuhalten. Der Bielefelder nannte den Fahrpreis und nahm sein Portemonnaie in die Hand. Nachdem das Duo ausgestiegen war, öffnete ein Mitfahrer die Beifahrertür und entriss dem Taxifahrer die Geldbörse. Die Räuber flüchteten mit der Beute über den Fußweg in Richtung der Straße Baumheide und Rabenhof.

Das Opfer beschrieb die Täter als südländisch aussehend, circa 17 bis 19 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und mit lockigen dunklen Haaren. Bekleidet war einer mit einer hellen Oberbekleidung und der andere mit einer weißen Trainingsjacke von FILA oder Adidas und beide mit blauen Jeans.

Das Kriminalkommissariat 14 bitte Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0521/ 545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell