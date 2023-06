POL-BI: Flüchtiger BMX-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Buschkamp - Ein unbekannter Täter gelangte in der Nacht auf Samstag, 10.06.2023, am Uhrmacherweg in das Fahrzeuginnere eines Ford Transit und entwendete mehrere Werkzeuge. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 11:00 Uhr, stand der Handwerkerwagen an der Ecke Uhrmacherweg / Zeppelinstraße. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zum Fahrzeug und nahm mehrere Werkzeuge an sich ...

