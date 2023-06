Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeug aus Firmenwagen entwendet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Buschkamp - Ein unbekannter Täter gelangte in der Nacht auf Samstag, 10.06.2023, am Uhrmacherweg in das Fahrzeuginnere eines Ford Transit und entwendete mehrere Werkzeuge.

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 11:00 Uhr, stand der Handwerkerwagen an der Ecke Uhrmacherweg / Zeppelinstraße. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zum Fahrzeug und nahm mehrere Werkzeuge an sich - darunter ein Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, ein Akkuwinkelschleifer, ein Baustellenradio, ein Akku, ein Ladegerät und ein Systemkoffer der Marke Makita sowie eine Fräse und ein Sauger der Marke Roll und ein Werkzeugkoffer von Torx.

Hinweise zum Täter nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

