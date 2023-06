Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher erbeuten Zigarettenstangen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 14.06.2023, brachen Unbekannte in einen Supermarkt an der Huberstraße ein.

Die Einbrecher brachen gegen 03:25 Uhr in den Lebensmittelmarkt an der Huberstraße, nahe der Heeper Straße, ein. Die Täter griffen sich unzählige Zigarettenstangen aus der Auslage und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Umfeld des Supermarktes Beobachtungen gemacht haben. Wem ist eventuell zur Tatzeit ein schnell fahrendes oder flüchtendes Fahrzeug aufgefallen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell