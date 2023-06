Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Uneinigkeit führt zu Unfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Mittwoch, 14.06.2023, 20.45 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Am Mittwoch gegen 20.45 befuhr ein 59-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg mit seinem Pkw BMW die Lange Straße in Richtung Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg.

An einer Engstelle kam ihm ein 70-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg mit einem Pkw Mazda entgegen. Beide beharrten auf ein Vorfahrtsrecht, sodass es aufgrund der verengten Fahrbahn zu einem Zusammenstoß kam und beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

An den Pkw entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 6.000 Euro.

