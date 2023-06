POL-NOM: Vorstellung des Sicherheitsberichts

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Greene, Steinweg (Ortsdurchfahrt auch Bundesstr. 64). Zeit: Mittwoch, 14. Juni 2023, 07:35 Uhr. Eine 29-jährige Einbeckerin befuhr mit ihrem grauen Kleinbus den Steinweg ( Ortsdurchfahrt Greene/B 64) in Richtung Kreiensen und sie geriet durch tiefstehende Sonne in den Gegenverkehr. Im weiteren Verlauf kam es zur seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden weißen ...

