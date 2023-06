POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem "Hörnle"-Parkplatz - Mehrere tausend Euro Schaden an schwarzem Mercedes verursacht (04.06.2023)

Sulz am Neckar (ots) - Den Kassenautomaten an der öffentlichen Toilette am Bahnhofsvorplatz hat ein Ungekannter im Zeitraum zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, aufgebrochen und einen Bargeldbetrag in Höhe von etwa einem Euro geklaut. Durch das gewaltsame Öffnen des Schlosses entstand ein Schaden in ...

mehr