Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

(ho) 37574 Einbeck, Bundesstraße 3, Höhe Vogelbeck Am 15.06.2023 um 14:45 Uhr kam es auf der Bundestraße 3 in Höhe Vogelbeck zu einem Verkehrsunfall. Die beiden Beteiligten befuhren die B3 in Richtung Northeim. Eine 41-jährige Fahrzeugführerin wollte von der B3 nach links abbiegen. Den Abbiegevorgang erkannte ein 45-jähriger Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf den Pkw der Abbiegenden auf. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt ca. 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

