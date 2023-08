Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

In Breitfurt kam es am Montag, den 21.08.2023, zwischen 07:05 Uhr und 09:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bliesdalheimer Straße in Höhe der Hausnummer 73. Hierbei streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte den linken Außenspiegel. Bei dem geschädigten Pkw handelt es sich um einen weißen VW Polo mit Homburger Kreiskennzeichen. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Homburg (06841/1060).

