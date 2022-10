Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit gestohlenem Pass im Bus

Kehl (ots)

Montag am frühen Morgen wurde bei der Kontrolle eines Fernreisebusses auf dem Weg von Lyon nach Warschau im Zuge der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich ein Ausweismissbrauch festgestellt. Die Kontrolle erfolgte in Kehl. Den Beamten der Bundespolizei viel beim Vergleich des Lichtbildes im Pass mit der Person vor ihnen deutliche Unterschiede auf. Der französische Reisepass war außerdem als gestohlen gemeldet. Gegen den 66-jährigen syrischen Staatsangehörigen, der den Pass benutzte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In der Vernehmung gab der Mann an, dass er den Reisepass von einem Schleuser erhalten habe und er stellte ein Schutzersuchen. Nachdem alle notwendigen Maßnahmen im Ermittlungsverfahren abgeschlossen waren, wurde er zur Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell