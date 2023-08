POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti in Blieskastel

Bexbach (ots) - Am Donnerstag, 17.08.2023, zwischen 00:45 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in der Adlergasse in Bexbach zu einem PKW Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem geparkten Dacia Sandero (Farbe grau), öffnete diesen auf bislang unbekannte Art und Weise und entwendete schließlich in der Folge das gesamte Fahrzeug. Der Pkw konnte wenig später in Homburg-Erbach wieder ...

mehr