POL-HOM: Verkehrsunfall durch vermutlich herabgefallene Ladung in Kirkel-Limbach

Blieskastel (ots) - In der Zeit vom 17.08.2023, gegen 17:00 Uhr bis zum 18.08.2023, gegen 07:45 Uhr, wurde im Bereich der Zweibrücker Straße in Blieskastel, an dem Gebäude der Bliesgau-Festhalle, mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Homburg (06841/1060). Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

