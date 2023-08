Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchtes Tötungsdelikt unter Eheleuten +++ Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Delmenhorst (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt im häuslichen Umfeld ist am Mittwoch, 09. August 2023, ein 77-jähriger Delmenhorster festgenommen worden.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Elbinger Straße in Delmenhorst wählten gegen 19:15 Uhr den Notruf, nachdem es in einer Nachbarwohnung zu einem tätlichen Angriff gekommen war. Dabei soll der Mann versucht haben, seine 69-jährige Ehefrau zu erdrosseln. Sie konnte den Angriff abwehren und erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Beamte der Polizei nahmen den 77-Jährigen in der Wohnung widerstandslos fest.

Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde am Donnerstag, 10. August 2023, ein Haftbefehl gegen den 77-Jährigen erlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell