POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit neun leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Dinklage

Delmenhorst (ots) - Bereits am Samstag, 05. August 2023, gegen 17:30 Uhr, soll es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Nutzhorner Straße in Delmenhorst zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 33-jähriger Delmenhorster hielt sich auf dem Parkplatz auf und wurde von drei männlichen Personen ...

mehr