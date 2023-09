Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel - Lkr. Konstanz) Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf (09.09.2023)

Singen am Hohentwiel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Worblinger Straße im Bereich der Einmündung zur Domänenstraße ein geparkter Pkw angefahren. Der Verursacher meldete den Vorfall nicht und flüchtete. Ein weißer Pkw der Marke Doge stand geparkt am Fahrbahnrand und wurde von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1500.- EUR. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Singen unter 07731/888-0 erbeten.

