Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße wurde am Mittwoch, 02. August, gegen 19.45 Uhr, eine Person leicht verletzt. Ein 45-jähriger LKW-Fahrer stand mit seinem Fahrzeug auf der Münsterstraße im Bereich zwischen dem Bockumer Weg und dem Nordenstiftsweg auf dem dortigen Fuß-/Radweg, Fahrtrichtung Süden. Als er vom Fahrbahnrand anfuhr, um der Münsterstraße weiter in Fahrtrichtung Innenstadt zu folgen, übersah er einen sich von hinten nähernden Ford einer 27-Jährigen. In der Folge kollidierte die Ford-Fahrerin mit dem LKW. Bei der Kollision verletzte sich die 27-Jährige leicht. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.100 Euro geschätzt. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell