POL-HAM: Polizeibeirat verabschiedet Karin Banken

Hamm-Mitte (ots) - Nach dem Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft am Westring konnte ein aggressiver Ladendieb am Dienstag, 1. August, um 13.30 Uhr, vorläufig festgenommen werden. Mitarbeiter des Geschäfts beobachteten den 46-Jährigen ohne festen Wohnsitz, wie er Bekleidung und Lebensmittel in seinen Rucksack verstaute und anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ. Daraufhin angesprochen und sich ...

