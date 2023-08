POL-HAM: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Hamm (ots) - Die Verbraucherzentrale und die Polizei Hamm informieren am 3. August die Hammer Bürgerinnen und Bürger mit einem Infostand über Verkaufsmaschen und ungewollte Werbeanrufe am Telefon. Von 10 Uhr bis 13 Uhr stehen den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Marktplatz an der Pauluskirche die Expertinnen und Experten für Fragen, Ratschläge und Informationen ...

