POL-KN: (Radolfzell-Möggingen - Lkr. Konstanz) Vermisster Schwimmer im Mindelsee tot aufgefunden (09.09.2023)

Radolfzell-Möggingen (ots)

Der seit Mittwochabend vermisste 69-jährige Schwimmer wurde am Samstagnachmittag tot im Mindelsee gefunden. Die Kriminalpolizei hat zusammen mit einer Drohne der Feuerwehr erneut den See überflogen. Hierbei konnte in der Seemitte der vermisste Schwimmer lokalisiert werden. Unter Zuhilfenahme eines Bootes der Wasserschutzpolizei Konstanz konnte im Anschluss der Leichnam geborgen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den näheren Umständen dauern derzeit noch an.

