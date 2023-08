POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ohne zu bezahlen, jedoch mit einem Rucksack voller Fleisch im Wert von über 130 Euro, wollten ein 48-jähriger Mann aus Hamm und sein 41-jähriger Partner am Mittwoch, 16. August, gegen 15.15.Uhr, aus einem Discounter an der Grünstraße spazieren - für den 41-Jährigen endete der Diebstahl in der JVA. Ein Mitarbeiter beobachtete die beiden Diebe, wie sie mehrere Fleischstücke in ihren mitgeführten ...

mehr