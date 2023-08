POL-HAM: Fleisch-Dieb versucht zu fliehen und landet in der JVA

Hamm-Pelkum (ots) - Am späten Mittwochabend, 16. August, kam es in den Treppenhäusern von zwei Mehrfamilienhäusern an der Erich-Krämer-Straße zu einem Brand. Anwohner alarmierten gegen 23 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie einen Feuerschein bemerkten. Sie stellten anschließend fest, dass in den beiden angrenzenden Treppenhäusern zeitgleich jeweils eine Mülltonne brannte. Eine Anwohnerin hörte unmittelbar nach ...

mehr