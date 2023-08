Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brennende Mülltonnen in Treppenhäusern

Hamm-Pelkum (ots)

Am späten Mittwochabend, 16. August, kam es in den Treppenhäusern von zwei Mehrfamilienhäusern an der Erich-Krämer-Straße zu einem Brand.

Anwohner alarmierten gegen 23 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie einen Feuerschein bemerkten. Sie stellten anschließend fest, dass in den beiden angrenzenden Treppenhäusern zeitgleich jeweils eine Mülltonne brannte. Eine Anwohnerin hörte unmittelbar nach der Brandentdeckung zwei Personen wegrennen.

Kräfte der Feuerwehr konnten die beiden Brände löschen und so Schlimmeres verhindern. Es entstand ein Gebäudeschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 23.25 Uhr meldete eine Anwohnerin der Wielandstraße zwei brennende Mülltonnen auf dem Grundstück eines Wohnhauses. Auch hier löschte die alarmierte Feuerwehr den Brand.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang der beiden Taten wahrscheinlich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise bitte an Telefon 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell