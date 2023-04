Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fehlender Arm bei Karl Marx

Neubrandenburg (ots)

Schon wieder hat es das Denkmal von Karl Marx in Neubrandenburg getroffen: Bisher Unbekannte haben einen Arm vermutlich abgebrochen. Vom Arm fehlt bisher jede Spur. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei war heute durch einen Facebook-Beitrag einer Neubrandenburg-Seite auf die Sachbeschädigung aufmerksam geworden. Nachdem gegen 15:00 Uhr Kräfte des Hauptreviers Neubrandenburg den Hinweis überprüft haben, wurde von Amts wegen Anzeige gemäß §304 Strafgesetzbuch (gemeinschädliche Sachbeschädigung) aufgenommen. Die Stadt wurde durch die Polizei von der Anzeige in Kenntnis gesetzt.

Der Tatzeitraum kann noch nicht konkretisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Denkmal über Nacht beschädigt wurde.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen können Bürger an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 richten, an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

