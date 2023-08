Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte lassen Fahrzeug mit Waffen und Betäubungsmitteln zurück und fliehen

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem sie von Streifenpolizisten in der Sachsenschleife angehalten werden sollten, flüchteten zwei bislang unbekannte Männer am Montag, 14. August, gegen 22.55 Uhr. Das Auto ließen sie unverschlossen zurück - zur Überraschung der Beamten war es nicht das Einzige.

Aufgefallen war der Volkswagen mit Kennzeichen aus dem Kreis Unna, weil der Fahrer im Kreuzungsbereich der Viktoriastraße/Dortmunder Straße eine rote Ampel missachtete. Der Streifenwagen folgte dem VW bis in die Sachsenschleife und noch bevor die Beamten ein Anhaltesignal geben konnten, kam das Auto in der Sackgasse plötzlich zum Stehen, die Türen gingen auf und beide Insassen flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.

Zurück ließen die beiden nicht nur den unverschlossenen Golf mit offenstehenden Türen.

Im Rahmen der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten diverse Tüten mit Amphetaminen und Marihuana, mehrere Klemmverschlusstütchen, einen Teleskopschlagstock, ein Reizstoffsprühgerät, Mobiltelefone, Feinwagen, sowie eine altertümliche Kleinkaliberwaffe.

Das Auto, die aufgefundenen Betäubungsmittel sowie die Waffen wurden vor Ort beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zu den Fahrzeuginsassen dauern an. (ds).

