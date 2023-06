Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2306020

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Am Montagabend, 15. Mai 2023, kam es auf der Hauptstraße in Heiligenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 21.20 Uhr hielt ein Fahrschulwagen in Höhe der Bushaltestelle "Höseler Platz" hinter einem Linienbus verkehrsbedingt an. Ein nachfolgendes Motorrad touchierte den weißen VW Tiguan im Heckbereich und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Fahrer des weißen Motorrades (vermutlich Marke "Husqvarna") soll dunkel gekleidet gewesen sein und einen schwarz-roten Motorradhelm getragen haben. Er soll nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Ratingen-Hösel fortgesetzt haben. An dem weißen VW Tiguan entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Samstag, den 03.06.2023, befuhr eine 75-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem VW Polo die Florastraße in Mettmann-Metzkausen. In Höhe der Hausnummer 26 touchierte sie mit dem rechten Außenspiegel einen neben seinem Fahrzeug stehenden 25-jährigen Paketzusteller am Arm. Dieser zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Da die Fahrzeugführerin den Zusammenprall zunächst nicht bemerkte, setzte sie ihre Fahrt fort. Der Paketzusteller folgte der Frau und sprach diese auf dem Veilchenweg an. Zur Klärung des Sachverhaltes und Aufnahme des Unfalls wurde im Anschluss die Polizei hinzugerufen, welche ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Zeit von Freitag, 02.06.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 03.06.2023, 09:55 Uhr wurde ein am "Kosenberg 28" abgestellter schwarzer Mercedes Benz Kombi an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von 2.000.- EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 02.06.2023, um 07:30 Uhr befuhr eine 26-jährige Radfahrerin die Baumberger Straße in Langenfeld. Aus einem Feldweg näherte sich ein dunkler PKW und nahm der Radfahrerin die Vorfahrt. Diese kam durch ihr Ausweichmanöver zu Fall und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Am Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von 300.- EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell