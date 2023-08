Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebe erbeuten Zigaretten und flüchten

Hamm-Heessen (ots)

Nachdem sie einen Mitarbeiter in ein Gespräch verwickelten, entwendeten vier bislang unbekannte Personen am Dienstag, 15. August, gegen 8.30 Uhr, mehrere Zigarettenschachteln aus einem Lebensmittelgeschäft an der Ahlener Straße.

Als der Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes den Diebstahl bemerkte, waren zwei der vier Diebe gerade dabei den Laden zu verlassen. Die Zigarettenschachteln hatten sie zuvor in einen mitgebrachten Beutel verstaut. Bei dem Versuch die Unbekannten daran zu hindern den Laden zu verlassen, wurde er von den anderen beiden körperlich angegangen und geschubst. Die vier Diebe konnten auf den Parkplatz flüchten. Dort begaben sich zwei in ein Auto mit Dürener-Kennzeichen, die anderen beiden flohen fußläufig in unbekannte Richtung.

Nach Zeugenaussagen ist der erste Tatverdächtige zwischen 25 und 50 Jahre alt und zirka 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit war er mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Der zweite Tatverdächtige ist zwischen 20 und 50 Jahre alt, zirka 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und war zur Tatzeit mit einer kurzen schwarzen Hose bekleidet.

Die anderen beiden Tatverdächtigen konnten nicht näher beschrieben werden.

Hinweise zu den Unbekannten oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell